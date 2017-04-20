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20.04.2017 10:59 Спасатели эвакуировали людей из здания Правительства Тульской области Вести-Тула





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В них участвовала и Тульская область. В 6.00 был дан старт первому этапу, организовано оповещение и сбор органов управления, личного состава и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Затем прошла видеоконференция, а в начале шестого по пожарной тревоге состоялась эвакуация людей из здания Правительства области.



Пожарные машины и толпа людей были замечены возле здания Правительства в центре Тулы 19 апреля 2017 года. Накануне по всей стране прошли командно-штабные учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных пожаров.В них участвовала и Тульская область. В 6.00 был дан старт первому этапу, организовано оповещение и сбор органов управления, личного состава и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Затем прошла видеоконференция, а в начале шестого по пожарной тревоге состоялась эвакуация людей из здания Правительства области.

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