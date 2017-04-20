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20.04.2017 10:22 На аэродроме «Клоково» прошла совместная репетиция парада Виталий Моторин





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Эта репетиция - одна из первых совместных, ранее военнослужащие 106 дивизии, спасатели МЧС, судебные приставы и сотрудники ФСИН, юнармейцы суворовцы и первомайские кадеты тренировали строевой шаг отдельно друг от друга. От того, как их марш будет выглядеть 9 Мая, сегодняшняя картина, конечно, отличается: форма повседневная, на участниках – манишки, помогающие ориентироваться, а главное - над слаженностью шага еще предстоит поработать.



И. о. заместителя командира 106 дивизии ВДВ Сергей Серпухов рассказал, что «перед началом тренировок происходит отбор по состоянию здоровья, по росту и умению ходить строевым шагом. Еще необходимо пять репетиций, чтобы это был один живой организм».



Идеально, без погрешностей, свои задачи сегодня выполняет военный оркестр, для которого этот предстоящий парад не первый. Больше всего работать над строевым шагом предстоит, понятно, не военным. Впрочем, и военнослужащим есть что исправить, многие из них в парадах не участвовали.



По словам заместителя командира 137 отдельного разведывательного батальона ВДВ Максима Блинова, «сильных проблем не возникает, но такими большими коробками в повседневной жизни мы не ходим, поэтому это главная сложность».



Первыми на Параде Победы в этом году пройдут учащиеся возрождённого Суворовского училища, к ним особое внимание. Одновременно с пешими начинают репетиции и механизированные колонны. На то, чтобы отработать все нюансы, еще есть семь репетиций в «Клоково».



Финальные репетиции - так называемые генеральные прогоны - в парадной форме, с участием военной техники по традиции пройдут на главной площади Тулы в первых числах мая.



Репетиция парада, как и сам парад, должна состояться в любую погоду. На аэродроме «Клоково» ветрено, солнечно, но, прямо скажем, не жарко. Однако тысяча сто участников будущего Парада Победы ровно в 16.00 по Москве стоят по стойке смирно.Эта репетиция - одна из первых совместных, ранее военнослужащие 106 дивизии, спасатели МЧС, судебные приставы и сотрудники ФСИН, юнармейцы суворовцы и первомайские кадеты тренировали строевой шаг отдельно друг от друга. От того, как их марш будет выглядеть 9 Мая, сегодняшняя картина, конечно, отличается: форма повседневная, на участниках – манишки, помогающие ориентироваться, а главное - над слаженностью шага еще предстоит поработать.И. о. заместителя командира 106 дивизии ВДВ Сергей Серпухов рассказал, что «перед началом тренировок происходит отбор по состоянию здоровья, по росту и умению ходить строевым шагом. Еще необходимо пять репетиций, чтобы это был один живой организм».Идеально, без погрешностей, свои задачи сегодня выполняет военный оркестр, для которого этот предстоящий парад не первый. Больше всего работать над строевым шагом предстоит, понятно, не военным. Впрочем, и военнослужащим есть что исправить, многие из них в парадах не участвовали.По словам заместителя командира 137 отдельного разведывательного батальона ВДВ Максима Блинова, «сильных проблем не возникает, но такими большими коробками в повседневной жизни мы не ходим, поэтому это главная сложность».Первыми на Параде Победы в этом году пройдут учащиеся возрождённого Суворовского училища, к ним особое внимание. Одновременно с пешими начинают репетиции и механизированные колонны. На то, чтобы отработать все нюансы, еще есть семь репетиций в «Клоково».Финальные репетиции - так называемые генеральные прогоны - в парадной форме, с участием военной техники по традиции пройдут на главной площади Тулы в первых числах мая.





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