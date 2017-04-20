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20.04.2017 09:56 В Туле наградили «Наследников Никиты Демидова» Вести-Тула





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Как рассказал директор Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Н. Демидова Владимир Салищев, «новизна этого конкурса в том, что его практическая часть проходит на предприятиях, поэтому оценку и распределение мест осуществляют только их работники. Студенты, которые заняли высокие места, были отобраны для дальнейшего трудоустройства».



В Туле состоялось награждение победителей второго регионального конкурса «Наследники Никиты Демидова». В этом году участники представляли 15 учреждений среднего профессионального образования региона. Жюри дало очень высокую оценку подготовке студентов. Победители выбраны в девяти номинациях. Сегодня рабочие специальности востребованы на рынке труда.Как рассказал директор Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Н. Демидова Владимир Салищев, «новизна этого конкурса в том, что его практическая часть проходит на предприятиях, поэтому оценку и распределение мест осуществляют только их работники. Студенты, которые заняли высокие места, были отобраны для дальнейшего трудоустройства».





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