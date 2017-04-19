НОВОСТИ | Общество







19.04.2017 18:25 Студентам ТулГУ работодатели сделали сотни предложений Вести-Тула





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Больше всего сегодня востребованы специалисты в оборонной и машиностроительной промышленности, а также в финансовой сфере. Как показывает опыт проведения таких ярмарок, как минимум 70 процентов выпускников выбирают для дальнейшего трудоустройства предприятия Тульской области и остаются работать в регионе.



Как рассказал директор регионального Центра содействия трудоустройству ТулГУ Владимир Морозов, «на сегодняшний момент порядка 89% указали, что возможность карьерного развития в регионе для них достаточно велика».



Десятки компаний, сотни предложений о работе: в Тульском государственном университете сегодня прошла ежегодная региональная ярмарка вакансий для студентов и выпускников. Особый акцент в этот раз был сделан на предприятия, находящиеся за пределами областного центра, но в нашем регионе.Больше всего сегодня востребованы специалисты в оборонной и машиностроительной промышленности, а также в финансовой сфере. Как показывает опыт проведения таких ярмарок, как минимум 70 процентов выпускников выбирают для дальнейшего трудоустройства предприятия Тульской области и остаются работать в регионе.Как рассказал директор регионального Центра содействия трудоустройству ТулГУ Владимир Морозов, «на сегодняшний момент порядка 89% указали, что возможность карьерного развития в регионе для них достаточно велика».





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