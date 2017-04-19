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НОВОСТИ | Общество



19.04.2017 17:49 «Ростелеком» приглашает старшее поколение туляков принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017»
Вести-Тула

«Ростелеком» приглашает старшее поколение туляков принять участие в конкурсе «Спасибо интернету 2017»

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19 апреля 2017 г. начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2017», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
• Мои интернет-достижения;
• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;
• Интернет-краевед;
• Интернет-путешественник.

Цели конкурса:
• Популяризация обучения работе в сети интернет;
• Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
• Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
• Выявление наиболее активных регионов;
• Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 9 октября 2017 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители
ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.



* * *
Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.

Второй конкурс, «Спасибо интернету 2016» проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru
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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.











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