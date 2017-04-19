НОВОСТИ | Общество







19.04.2017 17:30 В ТГПУ дали возможность молодёжи рассказать о своих проблемах Вести-Тула





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Началась она неформально. Перед ее началом в фойе главного корпуса вуза расположилась ярмарка студенческих достижений и мастер-классы. Потом мероприятие перешло в привычный официальный формат. Самых активных студентов, тех, кто участвует в общественной жизни университета, отметили наградами и подарками.



По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «название темы говорит о том, что данная конференция актуальна не только для молодёжи, но и для всех, кто организовывает государственную молодёжную политику. Мы хотим услышать студентов».



Проблемы молодёжи глазами самих молодых людей. В Тульском педагогическом университете решили, что лучше и главное полезнее, если об актуальных вопросах говорят именно те, кого они касаются непосредственно. То есть сами студенты. Сегодня здесь открылась международная конференция.Началась она неформально. Перед ее началом в фойе главного корпуса вуза расположилась ярмарка студенческих достижений и мастер-классы. Потом мероприятие перешло в привычный официальный формат. Самых активных студентов, тех, кто участвует в общественной жизни университета, отметили наградами и подарками.По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «название темы говорит о том, что данная конференция актуальна не только для молодёжи, но и для всех, кто организовывает государственную молодёжную политику. Мы хотим услышать студентов».







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