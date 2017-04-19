НОВОСТИ | Общество







19.04.2017 17:13 В тульские общественные советы не примут чиновников и депутатов Вести-Тула





| фото |



Большее распространение получит функция общественного мониторинга - члены Совета будут следить за состоянием дорог, образовательных и медицинских учреждений, детских лагерей и других социально важных объектов и процессов в регионе, результаты своих проверок смогут доводить до властей и прокуратуры. Те, кто войдет в состав общественных советов, прошли жёсткий отбор и собеседования. Среди них, как указано на сайте, не должно быть действующих чиновников или депутатов.



Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов рассказал, что «у нас много задач: рейтинг управляющих компаний, вопросы образования, медицины. Если мы эти вопросы будем обсуждать на площадках общественных советов, вырабатывать рекомендации для органов исполнительной власти. Тем самым мы будем получать более качественное участие населения в управлении государством, о чем говорят президент и губернатор».



В Тульской области близится к завершению объявленная губернатором Перезагрузка общественных советов. Сейчас при законодательных собраниях, думах, министерствах правительства и комитетах администраций действует около 60 таких организаций. Они, обсуждая проблемы и внося рекомендации, принимают участие практически во всех сферах жизни Тульской области. Теперь состав их участников кардинально изменится.Большее распространение получит функция общественного мониторинга - члены Совета будут следить за состоянием дорог, образовательных и медицинских учреждений, детских лагерей и других социально важных объектов и процессов в регионе, результаты своих проверок смогут доводить до властей и прокуратуры. Те, кто войдет в состав общественных советов, прошли жёсткий отбор и собеседования. Среди них, как указано на сайте, не должно быть действующих чиновников или депутатов.Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов рассказал, что «у нас много задач: рейтинг управляющих компаний, вопросы образования, медицины. Если мы эти вопросы будем обсуждать на площадках общественных советов, вырабатывать рекомендации для органов исполнительной власти. Тем самым мы будем получать более качественное участие населения в управлении государством, о чем говорят президент и губернатор».





Читать @gtrktula

















