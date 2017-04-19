Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



19.04.2017 17:13 В тульские общественные советы не примут чиновников и депутатов
Вести-Тула

В тульские общественные советы не примут чиновников и депутатов

| фото |
В Тульской области близится к завершению объявленная губернатором Перезагрузка общественных советов. Сейчас при законодательных собраниях, думах, министерствах правительства и комитетах администраций действует около 60 таких организаций. Они, обсуждая проблемы и внося рекомендации, принимают участие практически во всех сферах жизни Тульской области. Теперь состав их участников кардинально изменится.

Большее распространение получит функция общественного мониторинга - члены Совета будут следить за состоянием дорог, образовательных и медицинских учреждений, детских лагерей и других социально важных объектов и процессов в регионе, результаты своих проверок смогут доводить до властей и прокуратуры. Те, кто войдет в состав общественных советов, прошли жёсткий отбор и собеседования. Среди них, как указано на сайте, не должно быть действующих чиновников или депутатов.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов рассказал, что «у нас много задач: рейтинг управляющих компаний, вопросы образования, медицины. Если мы эти вопросы будем обсуждать на площадках общественных советов, вырабатывать рекомендации для органов исполнительной власти. Тем самым мы будем получать более качественное участие населения в управлении государством, о чем говорят президент и губернатор».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.