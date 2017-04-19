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19.04.2017 16:34 Туляки принимают участие в форуме «Здоровье нации - основа процветания России» Вести-Тула





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Как рассказал по телефону член делегации от нашего региона - Глава города Тулы Юрий Цкипури, «под эгидой Правительства Тульской области у нас проводится конкурс компьютерных программ по профилактике зависимости от психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся, студентов. Конкурс показал свою большую эффективность в вопросе формирования негативного отношения психоактивных веществ. Форум даст возможность не только показать наши достижения, но и посмотреть достижения других регионов, наметить планы активного воплощения в жизнь всех направлений».



Сегодня в Москве открылся 11-й Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания России». Ежегодно в нем принимают участие практически все регионы России и делегации от стран СНГ. Тульская область в этот раз представляет опыт межведомственного подхода в формировании здорового образа жизни.Как рассказал по телефону член делегации от нашего региона - Глава города Тулы Юрий Цкипури, «под эгидой Правительства Тульской области у нас проводится конкурс компьютерных программ по профилактике зависимости от психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся, студентов. Конкурс показал свою большую эффективность в вопросе формирования негативного отношения психоактивных веществ. Форум даст возможность не только показать наши достижения, но и посмотреть достижения других регионов, наметить планы активного воплощения в жизнь всех направлений».

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