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НОВОСТИ | Общество



19.04.2017 15:45 Госдума намерена ужесточить ответственность за доведение до самоубийства
Вести-Тула

Госдума намерена ужесточить ответственность за доведение до самоубийства

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Государственная Дума сегодня в первом чтении обсудит законопроект, призванный остановить волну детского суицида. Парламентарии готовят ряд поправок в Уголовный и Процессуальный кодексы, ужесточающих ответственность за доведение до самоубийства.

Так же депутаты намерены обсудить и учесть современные тенденции работы социальных сетей, в которых есть целые сообщества, подстрекающие детей к нанесению себе увечий или совершению суицида. Специально для тульских «Вестей» информацию прокомментировал депутат Госдумы Николай Петрунин: «Законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.

Второе нововведение – ввести повышенные меры уголовной ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на него. Законопроект дополняет Уголовный кодекс рядом статей с введением новых составов преступления – склонение к совершению самоубийства, содействие в совершении самоубийства, организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан в совершению самоубийства и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для их жизни».
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