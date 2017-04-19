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19.04.2017 15:45 Госдума намерена ужесточить ответственность за доведение до самоубийства Вести-Тула





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Так же депутаты намерены обсудить и учесть современные тенденции работы социальных сетей, в которых есть целые сообщества, подстрекающие детей к нанесению себе увечий или совершению суицида. Специально для тульских «Вестей» информацию прокомментировал депутат Госдумы Николай Петрунин: «Законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.



Второе нововведение – ввести повышенные меры уголовной ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на него. Законопроект дополняет Уголовный кодекс рядом статей с введением новых составов преступления – склонение к совершению самоубийства, содействие в совершении самоубийства, организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан в совершению самоубийства и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для их жизни».



Государственная Дума сегодня в первом чтении обсудит законопроект, призванный остановить волну детского суицида. Парламентарии готовят ряд поправок в Уголовный и Процессуальный кодексы, ужесточающих ответственность за доведение до самоубийства.Так же депутаты намерены обсудить и учесть современные тенденции работы социальных сетей, в которых есть целые сообщества, подстрекающие детей к нанесению себе увечий или совершению суицида. Специально для тульских «Вестей» информацию прокомментировал депутат Госдумы Николай Петрунин: «Законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.Второе нововведение – ввести повышенные меры уголовной ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на него. Законопроект дополняет Уголовный кодекс рядом статей с введением новых составов преступления – склонение к совершению самоубийства, содействие в совершении самоубийства, организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан в совершению самоубийства и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для их жизни».





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