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19.04.2017 15:24 Губернатор Алексей Дюмин в Китае провёл переговоры с акционерами «Great Wall» Вести-Тула





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В Тульской области компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Предприятие будет включать цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В общении с журналистами Алексей Дюмин отметил, что наш регион связывают с Китаем прочные торгово-экономические и культурные связи: внешнеторговый оборот составил в 2016 году почти 10 миллиардов рублей.



В ходе официального визита в Китай губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Шанхайский международный автосалон и провёл переговоры с китайскими автопроизводителями - акционерами «Great Wall» - компании, которая является якорным инвестором индустриального парка «Узловая» и строит завод полного цикла производства автомобилей марки «Haval».В Тульской области компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Предприятие будет включать цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В общении с журналистами Алексей Дюмин отметил, что наш регион связывают с Китаем прочные торгово-экономические и культурные связи: внешнеторговый оборот составил в 2016 году почти 10 миллиардов рублей.

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