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19.04.2017 15:02 Донской впервые принял первенство ЦФО по боксу Вести-Тула





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Бои будут продолжаться ещё пять дней. Имена победителей станут известны в воскресенье. Возможно, среди обладателей путёвок на первенство страны будут и туляки – сборная нашего региона готовилась основательно.



Сегодня – второй день проходящего в Донском первенства Центрального Федерального округа по боксу среди юношей до 14 лет. На гостеприимную тульскую землю приехали 196 спортсменов из 16 регионов. Они будут сражаться не только за награды, но и за путёвки на первенство России, которое уже в мае пройдёт в Анапе. Донской соревнования такого уровня принимает впервые.Бои будут продолжаться ещё пять дней. Имена победителей станут известны в воскресенье. Возможно, среди обладателей путёвок на первенство страны будут и туляки – сборная нашего региона готовилась основательно.





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