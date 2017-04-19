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19.04.2017 12:44 В Тульской области подснежники можно встретить редко Вести-Тула





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Как рассказала доцент кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л. Н. Толстого Наталья Медведева, «в Тульской области этот цветок не совсем характерен. Из всего многообразия чаще в южных районах мы можем встретить подснежник белоснежный или подснежник обыкновенный. Очень часто с подснежником путают другие лесные растения. Все подснежники охраняются и находятся в Красной книге России».



День, пожалуй, самого нежного создания на Земле отмечается сегодня во многих странах мира. На английском он звучит как snowdrop, на латыни как галантус - «молочный цветок». Итак, сегодня день подснежника. Нежные, но крепкие духом, ведь именно они первыми появляются после зимних холодов. Всего насчитывается около 20 видов этих цветов. Практически все они занесены в Красную книгу.Как рассказала доцент кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л. Н. Толстого Наталья Медведева, «в Тульской области этот цветок не совсем характерен. Из всего многообразия чаще в южных районах мы можем встретить подснежник белоснежный или подснежник обыкновенный. Очень часто с подснежником путают другие лесные растения. Все подснежники охраняются и находятся в Красной книге России».







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