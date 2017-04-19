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НОВОСТИ | Общество



19.04.2017 12:18 Не стало президента Тульской федерации спорториентирования Виктора Агличева
Вести-Тула

Не стало президента Тульской федерации спорториентирования Виктора Агличева

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В понедельник вечером на 61-м году жизни после продолжительной, болезни умер президент Тульской областной федерации спортивного ориентирования, начальник отдела областного спорткомитета Виктор Агличев. Он известен как спортивный организатор, судья, пропагандист спортивного ориентирования.

Под его началом региональная федерация стала одной из наиболее активных в Тульской области. Прощание состоится в храме Александра Невского в четверг 20 апреля 2017 года, с 11 до 12.30.
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