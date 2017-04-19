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19.04.2017 11:56 Туляки в Москве поделятся достижениями в сфере адаптивной физкультуры Вести-Тула





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В области ведется активная работа по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в массовый спорт. Более 8000 человек занимаются адаптивной физкультурой, из них половина - дети. Работают госучреждения, ориентированные на реабилитацию людей с ограничениями по здоровью, действуют три отраслевые госпрограммы.



Сегодня в Москве стартует 11-й Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Участие в нем примет и Тульская область. В этом году регион поделится на Форуме достижениями в сфере адаптивной физкультуры и спорта.В области ведется активная работа по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в массовый спорт. Более 8000 человек занимаются адаптивной физкультурой, из них половина - дети. Работают госучреждения, ориентированные на реабилитацию людей с ограничениями по здоровью, действуют три отраслевые госпрограммы.

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