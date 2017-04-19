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НОВОСТИ | Общество



19.04.2017 10:37 Посёлок Пахомово превратился в зону стихийных свалок из-за спора
Татьяна Смирнова

Посёлок Пахомово превратился в зону стихийных свалок из-за спора

| фото |
Как известно, вокзал - лицо города. Какой вид открывается взору пассажиров, такое впечатление складывается у них о населенном пункте. Пахомово, конечно, не город, но поездов здесь проезжает немало - Москва, Курск, Белгород. Взору пассажиров предстают кучи мусора. Можно только представить, какое впечатление складывается о Тульской области.

Продукты жизнедеятельности человека как ковер застлали территорию, прилегающую к станции. Стаявший снег буквально оголил главную проблему поселка. Казалось бы, первый апрельский субботник вполне мог исправить ситуацию. Но здесь уборки явно не было.

Отсутствие контейнеров попытались объяснить местные власти, сделав упор на то, что территория вообще относится к железной дороге. Заместитель главы администрации МО «Демидовское» Заокского района Михаил Ворона пояснил, что «к улице Привокзальной примыкают три садоводческих товарищества. Граждане из них набрасывают мусор, за который не будет произведена оплата. Жители приняли решение, что будет ходить машина по графику».

В то же время, представители железной дороги от своей территории не отказываются. Но и убирать чужой мусор не намерены. Пресс-секретарь Тульского региона Московской железной дороги Олег Трунов говорит, что «зачастую в границах станций или остановочных пунктов, как в Пахомово, местные жители регулярно выносят мусор в полосу отвода. Руководство тульской дистанции пути неоднократно обращалось к руководству Заокского района с просьбой организовать вывоз мусора, оборудовать оборудовать контейнерные площадки».

А пока стороны спорят, кто прав, кто виноват, в Пахомово продолжают расти горы мусора. Решение проблемы простое – установить контейнерную площадку. Но тут упирается местная администрация, аргументируя: ею могут начать пользоваться должники и недобросовестные предприниматели. Видимо, проще погрязнуть в мусоре, нежели договориться.
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