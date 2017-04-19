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19.04.2017 10:23 Тула и Калуга обменялись театрами Вести-Тула





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Также тульские зрители увидят в исполнении калужской труппы «Дом восходящего солнца» - спектакль, который уже стал визитной карточкой театра, и английскую комедию XVIII века «Соперники». Как рассказал главный режиссёр Калужского областного драматического театра Анатолий Бейрак, «театр должен иметь хорошую драматургию. Все спектакли имеют замечательные истории внутри себя, у них потрясающие авторы. Есть драматурги, которые сами в себе несут театр. Мы стараемся брать таких драматургов».



Гастроли по обмену начались одновременно на сцене двух театров драмы: в Туле и Калуге. Калужская труппа открыла показ спектаклем по пьесе известного российского драматурга Григория Горина «Поминальная молитва». Это история жизни еврейской семьи. Декорации к спектаклю придумал художник тульского театра - Александр Дубровин.Также тульские зрители увидят в исполнении калужской труппы «Дом восходящего солнца» - спектакль, который уже стал визитной карточкой театра, и английскую комедию XVIII века «Соперники». Как рассказал главный режиссёр Калужского областного драматического театра Анатолий Бейрак, «театр должен иметь хорошую драматургию. Все спектакли имеют замечательные истории внутри себя, у них потрясающие авторы. Есть драматурги, которые сами в себе несут театр. Мы стараемся брать таких драматургов».





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