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НОВОСТИ | Общество



19.04.2017 10:01 В Новомосковске появятся ещё пять модульных котельных
Вести-Тула

В Новомосковске появятся ещё пять модульных котельных

| фото |
Новомосковцам этой зимой было намного теплее - их согревали пять новых модульных котельных: мощные, современные, автоматизированные. Они заменили устаревшие котельные, ещё тридцатых годов, которые не справлялись со своей задачей.

Обновление прошло по инвестиционной программе администрации города совместно с Тепловой новомосковской компанией. Планируется строительство ещё пяти модульных котельных, которые обеспечат теплом 70 процентов населения города. Сейчас они отапливаются от ГРЭС, где к одной магистрали подключена и система отопления, и система горячего водоснабжения. С появлением новых котельных они будут разделены.

По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «это улучшит теплоснабжение концевых объектов – домов, учреждений социальной сферы. Второе – позволит выполнить постановление Правительства РФ. Самое главное – улучшится качество горячего водоснабжения, так как будет использоваться вода из водопроводной сети, а не та, которая готовится сейчас на ГРЭС – из водохранилищ».

Территории под новые котельные определены. В ближайшие два года строительство завершится, и порядка 40 тысяч новомосковцев смогут почувствовать изменения работы отопительной системы и системы горячего водоснабжения.
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