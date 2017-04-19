НОВОСТИ | Общество







19.04.2017 10:01 В Новомосковске появятся ещё пять модульных котельных Вести-Тула





| фото |



Обновление прошло по инвестиционной программе администрации города совместно с Тепловой новомосковской компанией. Планируется строительство ещё пяти модульных котельных, которые обеспечат теплом 70 процентов населения города. Сейчас они отапливаются от ГРЭС, где к одной магистрали подключена и система отопления, и система горячего водоснабжения. С появлением новых котельных они будут разделены.



По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «это улучшит теплоснабжение концевых объектов – домов, учреждений социальной сферы. Второе – позволит выполнить постановление Правительства РФ. Самое главное – улучшится качество горячего водоснабжения, так как будет использоваться вода из водопроводной сети, а не та, которая готовится сейчас на ГРЭС – из водохранилищ».



Территории под новые котельные определены. В ближайшие два года строительство завершится, и порядка 40 тысяч новомосковцев смогут почувствовать изменения работы отопительной системы и системы горячего водоснабжения.



Новомосковцам этой зимой было намного теплее - их согревали пять новых модульных котельных: мощные, современные, автоматизированные. Они заменили устаревшие котельные, ещё тридцатых годов, которые не справлялись со своей задачей.Обновление прошло по инвестиционной программе администрации города совместно с Тепловой новомосковской компанией. Планируется строительство ещё пяти модульных котельных, которые обеспечат теплом 70 процентов населения города. Сейчас они отапливаются от ГРЭС, где к одной магистрали подключена и система отопления, и система горячего водоснабжения. С появлением новых котельных они будут разделены.По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «это улучшит теплоснабжение концевых объектов – домов, учреждений социальной сферы. Второе – позволит выполнить постановление Правительства РФ. Самое главное – улучшится качество горячего водоснабжения, так как будет использоваться вода из водопроводной сети, а не та, которая готовится сейчас на ГРЭС – из водохранилищ».Территории под новые котельные определены. В ближайшие два года строительство завершится, и порядка 40 тысяч новомосковцев смогут почувствовать изменения работы отопительной системы и системы горячего водоснабжения.





Читать @gtrktula

















