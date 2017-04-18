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18.04.2017 18:29 В Туле появятся избирательные участки «Герои России» и «Высоцкий» Вести-Тула





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По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Тульской области Александра Машкова, «надо же рассказать о всех туляках, который получили звёзды героев России. Мы полагаем, что это место привлечёт большое количество людей».



Председатель тульского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Горизонт» Владимир Щербаков отметил, что «связь Высоцкий и Тульский край достаточно плотная. Открытие участка было бы данью памяти нашему знаменитому россиянину. Мы наметили и выставку сделать, и концерты, и презентации, встречи».



Также на заседании областного избиркома ректору Тульского государственного педагогического университета Владимиру Панину был передан депутатский мандат Наталии Пилюс. Она досрочно прекратила полномочия депутата Тульской областной Думы 6 созыва в связи с переходом в Госдуму. «Если я буду представлять частичку законодательной власти, думаю, вузу это пойдёт на пользу, - сказал Панин. - Может быть, мы сможем больше привлекать студентов для прохождения практики в Областной Думе. В тульском «белом доме» работают много наших выпускников».



Новые именные избирательные участки «Герои России» и «Высоцкий» появятся в Туле. О подготовке к выборам президента РФ сегодня шла речь на заседании региональной Избирательной комиссии. Два именных участка появятся на территории Центра образования №1 имени героя России Дмитрия Горшкова.По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Тульской области Александра Машкова, «надо же рассказать о всех туляках, который получили звёзды героев России. Мы полагаем, что это место привлечёт большое количество людей».Председатель тульского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Горизонт» Владимир Щербаков отметил, что «связь Высоцкий и Тульский край достаточно плотная. Открытие участка было бы данью памяти нашему знаменитому россиянину. Мы наметили и выставку сделать, и концерты, и презентации, встречи».Также на заседании областного избиркома ректору Тульского государственного педагогического университета Владимиру Панину был передан депутатский мандат Наталии Пилюс. Она досрочно прекратила полномочия депутата Тульской областной Думы 6 созыва в связи с переходом в Госдуму. «Если я буду представлять частичку законодательной власти, думаю, вузу это пойдёт на пользу, - сказал Панин. - Может быть, мы сможем больше привлекать студентов для прохождения практики в Областной Думе. В тульском «белом доме» работают много наших выпускников».





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