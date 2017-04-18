Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.04.2017 18:29 В Туле появятся избирательные участки «Герои России» и «Высоцкий»
Вести-Тула

О подготовке к выборам президента РФ шла речь на заседании региональной Избирательной комиссии

| фото |
Новые именные избирательные участки «Герои России» и «Высоцкий» появятся в Туле. О подготовке к выборам президента РФ сегодня шла речь на заседании региональной Избирательной комиссии. Два именных участка появятся на территории Центра образования №1 имени героя России Дмитрия Горшкова.

По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Тульской области Александра Машкова, «надо же рассказать о всех туляках, который получили звёзды героев России. Мы полагаем, что это место привлечёт большое количество людей».

Председатель тульского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Горизонт» Владимир Щербаков отметил, что «связь Высоцкий и Тульский край достаточно плотная. Открытие участка было бы данью памяти нашему знаменитому россиянину. Мы наметили и выставку сделать, и концерты, и презентации, встречи».

Также на заседании областного избиркома ректору Тульского государственного педагогического университета Владимиру Панину был передан депутатский мандат Наталии Пилюс. Она досрочно прекратила полномочия депутата Тульской областной Думы 6 созыва в связи с переходом в Госдуму. «Если я буду представлять частичку законодательной власти, думаю, вузу это пойдёт на пользу, - сказал Панин. - Может быть, мы сможем больше привлекать студентов для прохождения практики в Областной Думе. В тульском «белом доме» работают много наших выпускников».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.