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18.04.2017 16:49 Тульский госуниверситет получит софинансирование программы развития вуза Вести-Тула





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В ближайшие три месяца в Минобрнауки нужно представить пятилетнюю программу развития. Для её реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет. Тульский государственный университет уже представил проект программы развития, стратегическая цель которой – стать центром пространства создания инноваций Тульской области.



Тульский госуниверситет вошел в группу из восьми вузов, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Перед каждым отобранным вузом ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал».В ближайшие три месяца в Минобрнауки нужно представить пятилетнюю программу развития. Для её реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет. Тульский государственный университет уже представил проект программы развития, стратегическая цель которой – стать центром пространства создания инноваций Тульской области.

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