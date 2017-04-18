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18.04.2017 15:56 Ясногорские опера попытались добыть признательные показания стрельбой в ноги?
Вести-Тула

В отношении оперуполномоченных ОМВД России по Ясногорскому району возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего и 48-летнего оперуполномоченных ОМВД России по Ясногорскому району. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, полицейские, добиваясь признательных показаний от подозреваемого, стреляли ему в ноги.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяны Грызловой, «по версии следствия 7 апреля 2017 года двое сотрудников полиции, располагая информацией о возможной причастности мужчины к совершению кражи, доставили его в отдел полиции, где предложили признаться в преступлении. Мужчина ответил отказом, после чего полицейские надели на него наручники и вывезли на машине за пределы района, где избили и выстрелили из травматического пистолета по ногам. Мужчина был вынужден признаться в хищении чужого имущества, после чего была оформлена его явка с повинной. В настоящее время следователи собирают доказательную базу, подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

В настоящее время подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей. А в нашем регионе служебную проверку проводят сотрудники собственной безопасности МВД России. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, «МВД России по Тульской области назначена служебная проверка по факту происшествия с личным составом. В случае установления причастности сотрудников к противоправному деянию будет принято решение вплоть до их увольнения по отрицательным основаниям, а также руководителя отдела по Ясногорскому району за ненадлежащую профилактику преступлений среди личного состава».
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