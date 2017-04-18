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НОВОСТИ | Общество



18.04.2017 15:26 Перед поездкой в некоторые страны тулякам придётся сделать прививку в Москве
Вести-Тула

Перед поездкой в некоторые страны тулякам придётся сделать прививку в Москве

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Во Францию, Италию, в Крым, Кавказ или, может быть, в Африку? Фантазия тульских туристов порой не знает границ, особенно когда и возможности для путешествий есть. Однако во многих странах нас подстерегают невидимые опасности - инфекции. Отправляясь в путь, проверьте, все ли прививки по национальному календарю у вас сделаны, ведь в той или иной стране может быть вспышка заболеваемости.

На территории азиатских стран и Африки, например, могут циркулировать такие инфекции, которые в России не регистрируются, а потому от них нас и не вакцинируют. Что же делать в этом случае?

Как рассказала и. о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «перечень стран, где требуют наличие международного свидетельства о вакцинации, указан на сайте Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Вакцина против жёлтой лихорадки делается в Москве минимум за 10 дней до поездки. Если едете на Алтай, в Сибирь, то нужно сделать прививку против клещевого вирусного энцефалита. Она платная, так как территория Тульской области не эндемична по этому заболеванию».
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