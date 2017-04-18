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НОВОСТИ | Общество



18.04.2017 15:12 В Туле подвели итоги конкурса на лучший скворечник
Вести-Тула

Около 200 человек приняли участие в ежегодном конкурсе на лучший скворечник

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От самого красивого - до самого практичного. В Туле подвели итоги ежегодного конкурса на лучший скворечник. В этом году мероприятие стало ещё более масштабным, выросло число участников. Домики для птиц изготовили порядка 200 человек.

Победителей определяли по трём номинациям: «Сказочный дворец», «Лучшая дуплянка», «Оптимальный вариант». И впервые в этом году голосование проходило на сайте правительства Тульской области. Все скворечники будут использоваться по прямому назначению, их развесят в тульских парках и скверах.

Как рассказал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв, «птицы – одна из составляющих замкнутого экологического цикла. Чем больше будет птичек на нашей территории, тем меньше деревьев будет болеть, а зеленый фонд будет более здоровым».
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