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18.04.2017 12:45 Тулячка придумала талисман для сборной России по акробатическому рок-н-роллу Вести-Тула





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Среди сотни работ, присланных из разных уголков России, отобрали шесть самых интересных героев. Бороться тульской белочке предстоит с кометой, лемуром, лисой, облачком, тигрицей. Сейчас тульская любительница орехов - лидер голосования. Кто же всё-таки станет талисманом акробатического рок-н-ролла - решать вам. Поддержать тулячку и её белку можно на сайте rosfarr.ru.



Тулячка создала талисман для сборной России по акробатическому рок-н-роллу. Татьяна Карасёва представила на конкурс, который сейчас проходит в нашей стране, белку. По мнению Татьяны, именно это животное как нельзя лучше соответствует этому виду спорта: такая же лёгкая, ловкая, прыгучая и грациозная.Среди сотни работ, присланных из разных уголков России, отобрали шесть самых интересных героев. Бороться тульской белочке предстоит с кометой, лемуром, лисой, облачком, тигрицей. Сейчас тульская любительница орехов - лидер голосования. Кто же всё-таки станет талисманом акробатического рок-н-ролла - решать вам. Поддержать тулячку и её белку можно на сайте







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