НОВОСТИ | Общество







18.04.2017 12:35 В Туле отмечают 99-летие органов ФСБ Вести-Тула





| фото |



Ещё ни одно государство в мире не обходилось без разведки. Вся история отечественных спецслужб непосредственно связана со всей историей России, всеми её славными и трагическими событиями. Свои имена в неё вписали и тульские чекисты.



Тульским органам ФСБ – 99 лет. В городе-герое сегодня почтили память героев, участников Великой Отечественной войны. В Кремлёвском сквере к памятнику «Сотрудникам органов госбезопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов – участникам героической обороны Тулы осенью-зимой 1941 года» возложили цветы.Ещё ни одно государство в мире не обходилось без разведки. Вся история отечественных спецслужб непосредственно связана со всей историей России, всеми её славными и трагическими событиями. Свои имена в неё вписали и тульские чекисты.







Читать @gtrktula

















