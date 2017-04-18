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18.04.2017 12:17 В Тульской области ожидается нашествие клещей Вести-Тула





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Клещи могут передавать такие инфекции, как боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз. В отношении вирусного энцефалита наша область является практически безопасной. Если клещ присосался, надо обратиться в ближайшую больницу или поликлинику, а самого виновника отнести в лабораторию. Отправляясь на природу, надевайте одежду с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, не забывайте про головные уборы.



Прогноз по инфекциям, передающимся клещами, в 2017 году крайне неблагоприятный, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области. В регионе уже начался еженедельный мониторинг. По факту присасывания клещей в медучреждения обратились 27 человек.Клещи могут передавать такие инфекции, как боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз. В отношении вирусного энцефалита наша область является практически безопасной. Если клещ присосался, надо обратиться в ближайшую больницу или поликлинику, а самого виновника отнести в лабораторию. Отправляясь на природу, надевайте одежду с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, не забывайте про головные уборы.

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