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18.04.2017 10:40 Съёмочная группа тульских «Вестей» совершила прогулку по Геленджику Алина Фурсенко





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Набережная в Геленджике – 11 километров, поэтому здесь нередко передвигаются на велосипедах или электромобилях. Останавливаться, правда, хочется каждые 30 метров, но это для того, чтобы рассмотреть повнимательнее все, что здесь есть – скульптуры, скверы, фонтаны. Однако ничто из созданного человеком не сравнится с горами. Маркохтский хребет (с адыгейского – ежевичный) будто бы обнимает геленджикскую бухту. Пешком прогулка на вершину занимает 2,5 часа, но есть вариант – джиппинг: 20 минут, полторы тысячи рублей. И вот они, прохладные облака.



Надышаться кислородом можно не только в горах, но и на побережье. Санаториев с кислородными коктейлями, травяными настоями и солевыми пещерами в Геленджике почти сотня, четверть работает круглый год. Оздоравливаться тут помогают живые антидепрессанты - даже крылья у павлинов не подрезаны.



Со всех сторон город открывается именно сейчас, когда туристы еще не наполнили его, но шумным праздником наполнится 3 июня - сезон откроется красочным карнавалом, а пока есть время, здесь готовится к открытию еще несколько рукотворных жемчужин. Например, Александровский парк - полтора гектара экзотических деревьев, детских площадок и прудов.



Способ вернее, чем монетка, брошенная в море: для того, чтобы вернуться в Геленджик, есть еще один повод – первые пять туляков, которые приедут сюда с 15 мая по 15 июня, зайдут в краеведческий музей и скажут пароль «Геленджик – город, где сбываются мечты», получат сертификат на проживание в отеле с 25 по 28 августа. Как раз в это время здесь отмечают день города.



Но даже это не главное, когда под ногами море, а над головой макушки гор в низких облаках.



Первые люди появились здесь еще 5000 лет назад и их легко понять. В прошлом году Геленджик побил рекорд посещаемости – 4 миллиона 265 тысяч туристов. Сердце любого курорта набережную делят люди и белки, избалованные вниманием и угощениями, едят они, кстати, только фундук.Набережная в Геленджике – 11 километров, поэтому здесь нередко передвигаются на велосипедах или электромобилях. Останавливаться, правда, хочется каждые 30 метров, но это для того, чтобы рассмотреть повнимательнее все, что здесь есть – скульптуры, скверы, фонтаны. Однако ничто из созданного человеком не сравнится с горами. Маркохтский хребет (с адыгейского – ежевичный) будто бы обнимает геленджикскую бухту. Пешком прогулка на вершину занимает 2,5 часа, но есть вариант – джиппинг: 20 минут, полторы тысячи рублей. И вот они, прохладные облака.Надышаться кислородом можно не только в горах, но и на побережье. Санаториев с кислородными коктейлями, травяными настоями и солевыми пещерами в Геленджике почти сотня, четверть работает круглый год. Оздоравливаться тут помогают живые антидепрессанты - даже крылья у павлинов не подрезаны.Со всех сторон город открывается именно сейчас, когда туристы еще не наполнили его, но шумным праздником наполнится 3 июня - сезон откроется красочным карнавалом, а пока есть время, здесь готовится к открытию еще несколько рукотворных жемчужин. Например, Александровский парк - полтора гектара экзотических деревьев, детских площадок и прудов.Способ вернее, чем монетка, брошенная в море: для того, чтобы вернуться в Геленджик, есть еще один повод – первые пять туляков, которые приедут сюда с 15 мая по 15 июня, зайдут в краеведческий музей и скажут пароль «Геленджик – город, где сбываются мечты», получат сертификат на проживание в отеле с 25 по 28 августа. Как раз в это время здесь отмечают день города.Но даже это не главное, когда под ногами море, а над головой макушки гор в низких облаках.





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