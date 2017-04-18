НОВОСТИ | Общество







18.04.2017 10:19 В Туле продолжается отбор кандидатов в министерский резерв Вести-Тула





| фото |



Как рассказал член Общественной палаты Тульской области Валерий Московский, «Комитет по молодёжной политике один не сможет свернуть тот огромный пласт проблем, который поставлен губернатором, который знает наша область. Заявки подали 59 человек, а отобрать мы будем должны 12 кандидатов. Надеемся, что придут люди деятельные, которые хотят что-то изменить, оказать помощь Комитету».



В Туле продолжается реализация проекта «Перезагрузка 71». Более 1500 заявок подано на его сайте от кандидатов в общественные советы при органах исполнительной власти региона. Каждый из них проходит индивидуальное собеседование с членами рабочей группы Общественной палаты области.Как рассказал член Общественной палаты Тульской области Валерий Московский, «Комитет по молодёжной политике один не сможет свернуть тот огромный пласт проблем, который поставлен губернатором, который знает наша область. Заявки подали 59 человек, а отобрать мы будем должны 12 кандидатов. Надеемся, что придут люди деятельные, которые хотят что-то изменить, оказать помощь Комитету».





Читать @gtrktula

















