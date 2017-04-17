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17.04.2017 18:36 В Туле газифицируют часть Пролетарского округа и две деревни Вести-Тула





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Заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин сообщил: «Газификация частного сектора по улице Пролетарская набережная, Пробная, Карла Маркса, Чапаева, Плеханова, Тулицкий проезд, Ложевая, Гармонная, Осташёва в Пролетарском округе Тулы. Количество газифицируемых домов – 328. Общая протяженность газопровода – более семи с половиной километров. Второй объект – газификация деревни Ивановка, где 70 газифицируемых домов, а общая протяженность газопровода – более четырех километров. Третий объект – газификация деревни Барыково, планируем начать и закончить в этом году. Там 54 газифицируемых дома».



В этом году начнутся проектные изыскания в ряде населенных пунктов Большой Тулы, где планируется проведение газа в 2018 году, стало известно на оперативном совещании в администрации города. В 2017 году будет газифицировано три объекта.Заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин сообщил: «Газификация частного сектора по улице Пролетарская набережная, Пробная, Карла Маркса, Чапаева, Плеханова, Тулицкий проезд, Ложевая, Гармонная, Осташёва в Пролетарском округе Тулы. Количество газифицируемых домов – 328. Общая протяженность газопровода – более семи с половиной километров. Второй объект – газификация деревни Ивановка, где 70 газифицируемых домов, а общая протяженность газопровода – более четырех километров. Третий объект – газификация деревни Барыково, планируем начать и закончить в этом году. Там 54 газифицируемых дома».







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