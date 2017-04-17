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17.04.2017 17:58 В Туле обсудили варианты оформления улиц ко Дню Победы Вести-Тула





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Разработана и утверждена адресная программа оформления, включающая в себя 40 щитов размером 6 на 3 метра, 20 сити-форматов на остановочных павильонах. Кроме того, будет произведено оформление флагштоков на площади Ленина двусторонними панно из баннерной сетки.



Также планируется изготовление и монтаж праздничных изображений на экраны на площади Ленина и площади Победы. Владельцам рекламных конструкций подготовлены предписания о необходимости привести их внешний вид и прилегающие территории в надлежащее состояние.



Праздничное оформление улиц и площадей города обсудили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 26 светодиодных консолей «Звезда Героя» будут изготовлены и установлены на улицах Тулы.Разработана и утверждена адресная программа оформления, включающая в себя 40 щитов размером 6 на 3 метра, 20 сити-форматов на остановочных павильонах. Кроме того, будет произведено оформление флагштоков на площади Ленина двусторонними панно из баннерной сетки.Также планируется изготовление и монтаж праздничных изображений на экраны на площади Ленина и площади Победы. Владельцам рекламных конструкций подготовлены предписания о необходимости привести их внешний вид и прилегающие территории в надлежащее состояние.

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