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НОВОСТИ | Общество



17.04.2017 17:49 Тульские школы готовы внести в расписание астрономию через год
София Гафарова

Тульские школы будут готовы внести в расписание астрономию через год

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Урок физики в 10 классе. Тема – космодинамика. Одна из немногих в школьной программе, которая сопряжена с астрономией. Касательно еще дети знакомятся с ней на уроках окружающего мира в начальных классах. По мнению учителя физики лицея №2 города Тулы Сергея Кожинина, дефицит знаний по астрономии лишает детей полного представления о мире и понимания современной физики. Поэтому он строит уроки по своей программе, без учебника.

Гравитация, космодинамика, астрофизика, космология. Эти четыре раздела астрономии учитель считает основными для изучения. Укладывается в 35 часов за два года обучения. Собственно такой была и советская программа астрономии в школе, пока в 91-м предмет не перестал быть базовым и совсем не исчез из расписания уроков. До сегодняшнего дня остались лишь курсы дополнительного образования.

Например, в бывшем дворце пионеров. Преподаватель со стажем Андрей Зимин называет 25-летний перерыв без астрономии в школе провалом. Зачастую современных детей приходится переубеждать, что земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. И даже путают астрономию с астрологией.

Работой над ошибками должно стать возвращение астрономии как самостоятельного предмета. А исправлять ситуацию придется учителям физики. Готовы ли они к этому? В Тульском педагогическом университете астрономию изучают на пятом курсе, потому что предмет сложный.

Доцент кафедры общей теоретической физики Дамир Нургулеев рассказал, что «учителя, которые работают сейчас в школе, изучали такой же курс, поэтому и будущие, и те, кто уже работает, готовы преподавать астрономию».

А вот в министерстве образования региона не уверены в готовности преподавать астрономию учителями со стажем. Ведь все эти годы программа реализовывалась с перекосом на физику. И знатоков астрономии сегодня можно по пальцам пересчитать.

По словам начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования министерства образования Тульской области Елены Пчелиной, «Институт повышения квалификации уже сейчас разрабатывает программу. Было всего шесть учреждений, которые готовили чисто учителей астрономии. Это был единый предмет – физика и астрономия. Наверное, сейчас будет то же самое».

Что еще нужно для старта обучения астрономии, так это учебники. Кстати, а у детей спросили, интересна ли им эта наука? По заверениям регионального министерства образования, тульские школы будут готовы внести в расписание уроков астрономию минимум через год.

Первое, чего ждут от уроков астрономии в школе, это то, что изменятся детские представления о космосе, которые, увы, сформированы по фантастическим блокбастерам и компьютерным играм.














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