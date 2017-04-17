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17.04.2017 16:55 В Туле запланирована новая концепция озеленения Вести-Тула





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Одним из ключевых вопросов стало озеленение областной столицы. В этом году запланирована новая концепция. В частности, переход от однолетних растений к многолетним. Также у жителей появится больше возможностей озеленить свой двор. Заявки все желающие могут подать в свои управляющие компании. Посадочным материалом обещают обеспечить.



«Давайте еще неделю попринимаем предложения жителей, а потом их реализуем, – предложил глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Погода копать и сажать позволяет».



Уборка улиц и дворов, окраска ограждений и бордюрного камня, ликвидация стихийных свалок - сегодня эти темы обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации Тулы.Одним из ключевых вопросов стало озеленение областной столицы. В этом году запланирована новая концепция. В частности, переход от однолетних растений к многолетним. Также у жителей появится больше возможностей озеленить свой двор. Заявки все желающие могут подать в свои управляющие компании. Посадочным материалом обещают обеспечить.«Давайте еще неделю попринимаем предложения жителей, а потом их реализуем, – предложил глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Погода копать и сажать позволяет».





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