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17.04.2017 16:29 После поражения от «Локомотива» «Арсенал» опустился в «зону вылета» Вести-Тула





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После перерыва «железнодорожники» сполна воспользовались таким численным перевесом, трижды поразив ворота Владимира Габулова. Сначала дальний удар метров с 25 удался Фернандешу, затем Джерсон Вергара в своей штрафной площади наступил на ногу Алексею Миранчуку и пенальти реализовал Майкон, а под занавес матча в ближнем бою Габулова переиграл Ари.



В таблице первенства «Арсенал» опустился в «зону вылета» на 15-е место. 23 апреля туляки будут играть в Краснодаре.



поле потерпели крупное поражение от столичного «Локомотива» - 0:3. В первом тайме голов забито не было, а вот форвард «Арсенала» Федерико Расич к концу тайма заработал две жёлтые карточки и оставил команду в меньшинстве.После перерыва «железнодорожники» сполна воспользовались таким численным перевесом, трижды поразив ворота Владимира Габулова. Сначала дальний удар метров с 25 удался Фернандешу, затем Джерсон Вергара в своей штрафной площади наступил на ногу Алексею Миранчуку и пенальти реализовал Майкон, а под занавес матча в ближнем бою Габулова переиграл Ари.В таблице первенства «Арсенал» опустился в «зону вылета» на 15-е место. 23 апреля туляки будут играть в Краснодаре.





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