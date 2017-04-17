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НОВОСТИ | Общество



17.04.2017 16:12 Тульские предприниматели всё чаще обращаются к уполномоченному за защитой прав
Вести-Тула

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей

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Как строятся отношения предпринимателей с властью? Какие есть вопросы и проблемы? Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области Александром Головиным. Глава региона подчеркнул, что урегулирование спорных вопросов между бизнесом и властью остаётся одной из приоритетных задач.

«Между нами выстроен определенный диалог, бизнес слышит нас, мы слышим бизнес, - сказал глава региона. - Среди задач - создание новых рабочих мест, увеличение количества субъектов предпринимательства, рост доли малого бизнеса в доходах областного бюджета».

Александр Головин сообщил, «в 2016 году поступило 492 обращения, по 345 из них проведены проверки, по остальным даны консультации. В 2015 году было 310 обращений, то есть рост составил 42%. Бизнес всё больше узнаёт, что есть такой институт, куда можно обратиться с различными вопросами. Не только с жалобами, но и за разъяснением законодательства, за помощью и советом».













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