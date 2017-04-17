НОВОСТИ | Общество







17.04.2017 16:12 Тульские предприниматели всё чаще обращаются к уполномоченному за защитой прав Вести-Тула





| фото |



«Между нами выстроен определенный диалог, бизнес слышит нас, мы слышим бизнес, - сказал глава региона. - Среди задач - создание новых рабочих мест, увеличение количества субъектов предпринимательства, рост доли малого бизнеса в доходах областного бюджета».



Александр Головин сообщил, «в 2016 году поступило 492 обращения, по 345 из них проведены проверки, по остальным даны консультации. В 2015 году было 310 обращений, то есть рост составил 42%. Бизнес всё больше узнаёт, что есть такой институт, куда можно обратиться с различными вопросами. Не только с жалобами, но и за разъяснением законодательства, за помощью и советом».



Как строятся отношения предпринимателей с властью? Какие есть вопросы и проблемы? Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области Александром Головиным. Глава региона подчеркнул, что урегулирование спорных вопросов между бизнесом и властью остаётся одной из приоритетных задач.«Между нами выстроен определенный диалог, бизнес слышит нас, мы слышим бизнес, - сказал глава региона. - Среди задач - создание новых рабочих мест, увеличение количества субъектов предпринимательства, рост доли малого бизнеса в доходах областного бюджета».Александр Головин сообщил, «в 2016 году поступило 492 обращения, по 345 из них проведены проверки, по остальным даны консультации. В 2015 году было 310 обращений, то есть рост составил 42%. Бизнес всё больше узнаёт, что есть такой институт, куда можно обратиться с различными вопросами. Не только с жалобами, но и за разъяснением законодательства, за помощью и советом».





Читать @gtrktula

















