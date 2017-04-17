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17.04.2017 15:18 Дорога, сделанная по «Народному бюджету» в деревне Дёминка, стала болотом Мария Кузнецова





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Дорогу в деревне Дёминка Щёкинского района ждали всю жизнь. В прошлом году отсыпка вошла в программу «Народный бюджет». Аукцион выиграла компания «Геостройсервис», еще и упав в цене. Контракт заключили на миллион 80 тысяч рублей.



Дорогу насыпали быстро, но жители еще в процессе работ насторожились. «Когда жители говорили, что мало сыпете, они отвечали, что сами знают», - рассказала член инициативной группы деревни Дёминка Щёкинского района Вера Чубаренкова.



Осенью администрация района и жители деревни отказалась подписывать акт приемки. А весной дорогу совсем развезло. «Было плохо, а стало еще хуже», - говорит житель деревни Владимир Гусев.



Жители считают, что подрядчик не насыпал, сколько нужно. Подрядчик уверен, что все сделал по проекту. По словам учредителя ООО «Геостройсервис» Галины Юсуповой, «все – лекарь, пекарь и аптекарь – становятся строителями, и, как правило, все дорожниками».



Все работы были выполнены по техзаданию, говорит исполнитель. В проекте не было ни подстилающего слоя, ни водоотвода, не были учтены перепады высот и близкое залегание грунтовых вод.



«Откуда мы знали, про здесь будет потоп? Что администрация не чистит дороги зимой? Как мы можем нести ответственность за результат, за который отвечает администрация? Мы свою работу выполнили в полном объеме согласно сметной и технической документации», - говорит Юсупова.



Как говорит глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «ни в момент проведения конкурса, ни в момент подачи заявок, ни в момент проведения работ никаких претензий к документации не высказывалось. Однако когда компания появилась у нас с предложением принять дорогу, наши специалисты выяснили, что толщина дорожного покрытия не соответствует техническому заданию: вместо 15 сантиметров толщина слоя – от 5 до 12 сантиметров».



Администрация Щёкинского района обратилась в арбитражный суд, чтобы подрядчик выполнил работы как следует. «Геостройсервис» тоже подал иск - о взыскании оплаты и неустойки. Суд должен назначить экспертизу. А пока дорогу «добивают» лесовозы - оказалось, что возле деревни открылась лесопилка.



Лидия Степановна не может сдержать слёз. Неделю назад умерла её сваха, а скорая, пока ехала, застряла в грязи.Дорогу в деревне Дёминка Щёкинского района ждали всю жизнь. В прошлом году отсыпка вошла в программу «Народный бюджет». Аукцион выиграла компания «Геостройсервис», еще и упав в цене. Контракт заключили на миллион 80 тысяч рублей.Дорогу насыпали быстро, но жители еще в процессе работ насторожились. «Когда жители говорили, что мало сыпете, они отвечали, что сами знают», - рассказала член инициативной группы деревни Дёминка Щёкинского района Вера Чубаренкова.Осенью администрация района и жители деревни отказалась подписывать акт приемки. А весной дорогу совсем развезло. «Было плохо, а стало еще хуже», - говорит житель деревни Владимир Гусев.Жители считают, что подрядчик не насыпал, сколько нужно. Подрядчик уверен, что все сделал по проекту. По словам учредителя ООО «Геостройсервис» Галины Юсуповой, «все – лекарь, пекарь и аптекарь – становятся строителями, и, как правило, все дорожниками».Все работы были выполнены по техзаданию, говорит исполнитель. В проекте не было ни подстилающего слоя, ни водоотвода, не были учтены перепады высот и близкое залегание грунтовых вод.«Откуда мы знали, про здесь будет потоп? Что администрация не чистит дороги зимой? Как мы можем нести ответственность за результат, за который отвечает администрация? Мы свою работу выполнили в полном объеме согласно сметной и технической документации», - говорит Юсупова.Как говорит глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «ни в момент проведения конкурса, ни в момент подачи заявок, ни в момент проведения работ никаких претензий к документации не высказывалось. Однако когда компания появилась у нас с предложением принять дорогу, наши специалисты выяснили, что толщина дорожного покрытия не соответствует техническому заданию: вместо 15 сантиметров толщина слоя – от 5 до 12 сантиметров».Администрация Щёкинского района обратилась в арбитражный суд, чтобы подрядчик выполнил работы как следует. «Геостройсервис» тоже подал иск - о взыскании оплаты и неустойки. Суд должен назначить экспертизу. А пока дорогу «добивают» лесовозы - оказалось, что возле деревни открылась лесопилка.





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