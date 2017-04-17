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17.04.2017 12:50 На телеканале «Россия 1» - премьера сериала «Анна Каренина» Вести-Тула





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Эта лента - далеко не первая экранизация романа нашего великого земляка Льва Толстого. Главную роль - Анны Карениной - исполняет Елизавета Боярская. «Меня очень радует, что появляются новые экранизации – не только в России, но и зарубежные, - рассказала директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. - Это говорит о том, что Толстой актуален, а его тексты интересны людям, кинематографистам, театральным деятелям. Толстой живой и действительно отвечает на многие наши вопросы».



В понедельник 17 апреля на телеканале «Россия 1» - премьера сериала «Анна Каренина». Режиссёр Карен Шахназаров снимал его семь месяцев. Съёмочной площадкой для многих сцен послужил дворец графа Бобринского в Богородицке, в фильме выступающий как имение Алексея Вронского.Эта лента - далеко не первая экранизация романа нашего великого земляка Льва Толстого. Главную роль - Анны Карениной - исполняет Елизавета Боярская. «Меня очень радует, что появляются новые экранизации – не только в России, но и зарубежные, - рассказала директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. - Это говорит о том, что Толстой актуален, а его тексты интересны людям, кинематографистам, театральным деятелям. Толстой живой и действительно отвечает на многие наши вопросы».





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