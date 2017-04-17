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НОВОСТИ | Общество



17.04.2017 12:31 В ГТРК «Тула» прошел отборочный тур конкурса «Синяя птица»
Елена Панова

В ГТРК «Тула» прошел отборочный тур конкурса «Синяя птица»

| фото |
Каждый из них уже не раз выходил на сцену, выступал на всевозможных конкурсах, но волнуются они, так как будто всё впервые. Ещё бы! Под прицелом телекамер есть только одна попытка, и ошибаться нельзя.

Впервые в истории конкурса «Синяя птица» покинула пределы Москвы и отправилась в регионы. Так что у желающих поучаствовать в самом престижном телевизионном конкурсе юных талантов шансов стало больше.

Кастинг начался в 10 утра, но участники начали собираться гораздо раньше, а прослушивания продолжались до вечера. В московскую редакцию поступило огромное количество анкет от туляков, больше – только в самой столице.

Тула оказалась одним из четырёх городов в Центральной России, где проходят кастинги. Организацию отборочного тура полностью обеспечивает филиал ВГТРК – ГТРК «Тула». Для записи был специально оборудован большой павильон, с соблюдением всех требований для выступлений.

Сергей Белов, «В нашей телерадиокомпании собрались порядка 230 человек – это юные туляки, жители всей Тульской области, которые лучше всех читают, пляшут, поют, играют на музыкальных инструментах, - рассказал директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов. - Я очень надеюсь, что по итогам нашего отборочного тура и по решению московского жюри на большую сцену выйдут многие жители Тульской области. Конечно, мы будем за них болеть».

Исполнение конкурсантов оценивает профессиональное жюри. Именно от их решения зависит: попадет ли участник дальше в проект на федеральном канале.
Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада» Марина Федосеева говорит, что «наша Тульская земля богата талантливыми детьми. Хочется обратиться к педагогам, к родителям, которые рядом с этими талантами. Это большая ответственность – растить такого ребёнка. Надо не бояться учиться».

Депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс отметила, что «участие в конкурсе даёт детям серьёзный опыт, а нам – возможность увидеть, что нужно ещё сделать, чтобы дети могли максимально раскрыть себя».

У заведующей музыкальной частью Тульского театра драмы Ларисы Козловой вопросы возникли не к участникам, а к руководителям: «Для меня очень близкий жанр актёрское мастерство и чтение. Когда руководители ставят жесты рук и заставляют искренне читающего ребёнка жестикулировать, то хочется остановить и попросить сказать по-простому».

Всего в проект отберут 60 человек со всей России. Это не много, но, на самом деле, каждый из сегодняшних участников – уже победитель. Ведь они прошли заочный отборочный этап.

Новый сезон «Синей Птицы» на телеканале «Россия 1» стартует осенью. Первые показы пройдут в октябре или ноябре. А итоги подведут в конце года. И как показали первые прослушивания, талантливых ребят в Туле немало. И у нас есть все шансы увидеть туляков в федеральном эфире.
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