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17.04.2017 12:31 В ГТРК «Тула» прошел отборочный тур конкурса «Синяя птица» Елена Панова





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Впервые в истории конкурса «Синяя птица» покинула пределы Москвы и отправилась в регионы. Так что у желающих поучаствовать в самом престижном телевизионном конкурсе юных талантов шансов стало больше.



Кастинг начался в 10 утра, но участники начали собираться гораздо раньше, а прослушивания продолжались до вечера. В московскую редакцию поступило огромное количество анкет от туляков, больше – только в самой столице.



Тула оказалась одним из четырёх городов в Центральной России, где проходят кастинги. Организацию отборочного тура полностью обеспечивает филиал ВГТРК – ГТРК «Тула». Для записи был специально оборудован большой павильон, с соблюдением всех требований для выступлений.



Сергей Белов, «В нашей телерадиокомпании собрались порядка 230 человек – это юные туляки, жители всей Тульской области, которые лучше всех читают, пляшут, поют, играют на музыкальных инструментах, - рассказал директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов. - Я очень надеюсь, что по итогам нашего отборочного тура и по решению московского жюри на большую сцену выйдут многие жители Тульской области. Конечно, мы будем за них болеть».



Исполнение конкурсантов оценивает профессиональное жюри. Именно от их решения зависит: попадет ли участник дальше в проект на федеральном канале.

Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада» Марина Федосеева говорит, что «наша Тульская земля богата талантливыми детьми. Хочется обратиться к педагогам, к родителям, которые рядом с этими талантами. Это большая ответственность – растить такого ребёнка. Надо не бояться учиться».



Депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс отметила, что «участие в конкурсе даёт детям серьёзный опыт, а нам – возможность увидеть, что нужно ещё сделать, чтобы дети могли максимально раскрыть себя».



У заведующей музыкальной частью Тульского театра драмы Ларисы Козловой вопросы возникли не к участникам, а к руководителям: «Для меня очень близкий жанр актёрское мастерство и чтение. Когда руководители ставят жесты рук и заставляют искренне читающего ребёнка жестикулировать, то хочется остановить и попросить сказать по-простому».



Всего в проект отберут 60 человек со всей России. Это не много, но, на самом деле, каждый из сегодняшних участников – уже победитель. Ведь они прошли заочный отборочный этап.



Новый сезон «Синей Птицы» на телеканале «Россия 1» стартует осенью. Первые показы пройдут в октябре или ноябре. А итоги подведут в конце года. И как показали первые прослушивания, талантливых ребят в Туле немало. И у нас есть все шансы увидеть туляков в федеральном эфире.



Каждый из них уже не раз выходил на сцену, выступал на всевозможных конкурсах, но волнуются они, так как будто всё впервые. Ещё бы! Под прицелом телекамер есть только одна попытка, и ошибаться нельзя.Впервые в истории конкурса «Синяя птица» покинула пределы Москвы и отправилась в регионы. Так что у желающих поучаствовать в самом престижном телевизионном конкурсе юных талантов шансов стало больше.Кастинг начался в 10 утра, но участники начали собираться гораздо раньше, а прослушивания продолжались до вечера. В московскую редакцию поступило огромное количество анкет от туляков, больше – только в самой столице.Тула оказалась одним из четырёх городов в Центральной России, где проходят кастинги. Организацию отборочного тура полностью обеспечивает филиал ВГТРК – ГТРК «Тула». Для записи был специально оборудован большой павильон, с соблюдением всех требований для выступлений.Сергей Белов, «В нашей телерадиокомпании собрались порядка 230 человек – это юные туляки, жители всей Тульской области, которые лучше всех читают, пляшут, поют, играют на музыкальных инструментах, - рассказал директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов. - Я очень надеюсь, что по итогам нашего отборочного тура и по решению московского жюри на большую сцену выйдут многие жители Тульской области. Конечно, мы будем за них болеть».Исполнение конкурсантов оценивает профессиональное жюри. Именно от их решения зависит: попадет ли участник дальше в проект на федеральном канале.Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада» Марина Федосеева говорит, что «наша Тульская земля богата талантливыми детьми. Хочется обратиться к педагогам, к родителям, которые рядом с этими талантами. Это большая ответственность – растить такого ребёнка. Надо не бояться учиться».Депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс отметила, что «участие в конкурсе даёт детям серьёзный опыт, а нам – возможность увидеть, что нужно ещё сделать, чтобы дети могли максимально раскрыть себя».У заведующей музыкальной частью Тульского театра драмы Ларисы Козловой вопросы возникли не к участникам, а к руководителям: «Для меня очень близкий жанр актёрское мастерство и чтение. Когда руководители ставят жесты рук и заставляют искренне читающего ребёнка жестикулировать, то хочется остановить и попросить сказать по-простому».Всего в проект отберут 60 человек со всей России. Это не много, но, на самом деле, каждый из сегодняшних участников – уже победитель. Ведь они прошли заочный отборочный этап.Новый сезон «Синей Птицы» на телеканале «Россия 1» стартует осенью. Первые показы пройдут в октябре или ноябре. А итоги подведут в конце года. И как показали первые прослушивания, талантливых ребят в Туле немало. И у нас есть все шансы увидеть туляков в федеральном эфире.





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