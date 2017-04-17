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17.04.2017 11:30 В 2017 году весь христианский мир встретил Пасху в один день Вести-Тула





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В этом году 16 апреля весь христианский мир – католики, православные, протестанты – праздновали самое главное христианское торжество в один день. Празднование пасхальной тайны происходит не только в один день, не только пасхальная литургия имеет значение, но и страстной четверг, страстная пятница, воспоминание о тайной вечери, о смерти Иисуса Христа. Самое главное – воспоминание Воскресения Христова. Как и в православной церкви, ему предшествует 40-дневный пост».



Церковный календарь православных и католиков обычно не совпадает, но в этом году Пасху мы встретили в один день. Как рассказал настоятель храма святых апостолов Петра и Павла отец Виталий Спицын, «примерно раз в пять лет бывает год, когда католическая и православная церкви вместе празднуют Пасху. Это большое чудо.В этом году 16 апреля весь христианский мир – католики, православные, протестанты – праздновали самое главное христианское торжество в один день. Празднование пасхальной тайны происходит не только в один день, не только пасхальная литургия имеет значение, но и страстной четверг, страстная пятница, воспоминание о тайной вечери, о смерти Иисуса Христа. Самое главное – воспоминание Воскресения Христова. Как и в православной церкви, ему предшествует 40-дневный пост».





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