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17.04.2017 10:54 Писатель и депутат Сергей Шаргунов встретил Пасху в храме в Кочаках Вести-Тула





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«Я очень люблю Ясную Поляну, сердце русского литератора греет это место, - рассказал Шаргунов. - Моя жена – праправнучка Льва Николаевича Толстого, так что сам бог велел встретить Светлый Христов день именно здесь».



В православных храмах Тульской епархии можно было встретить много известных людей, в том числе и гостей региона. Так, в Никольском храме, расположенном в Кочаках, светлый праздник встречали советник президента России Владимир Толстой с супругой, депутатом регионального парламента Екатериной Толстой, а также писатель, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов, для которого этот праздник - семейный.«Я очень люблю Ясную Поляну, сердце русского литератора греет это место, - рассказал Шаргунов. - Моя жена – праправнучка Льва Николаевича Толстого, так что сам бог велел встретить Светлый Христов день именно здесь».





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