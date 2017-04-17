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НОВОСТИ | Общество



17.04.2017 10:33 Губернатор разделил праздник Пасхи с прихожанами дубенского храма
Виталий Моторин

Губернатор разделил праздник Пасхи с прихожанами дубенского храма

| фото |
Небольшие ночные заморозки в канун ранней в этом году Пасхи дубенских прихожан остаться дома не заставили. Традиционный крестный ход, проходящий вокруг главного храма Дубны ровно в полночь, весьма многочисленный.

Во главе шествия традиционно несут крест, знаменующий победу Иисуса Христа над смертью. Чуть после хоругви - знамена, которые обычно стоят внутри каждой церкви. Крестный ход останавливается у дверей храма, в эту секунду символизирующих вход в Гроб Господень. Пришедших облетает весть о Воскресение Христа. Внутри начинается часть службы под названием заутреня, именно она славит Христово Воскресение.

Светлый праздник Пасхи с прихожанами дубенского храма в этом году решил разделить глава региона Алексей Дюмин, для прихожан визит губернатора стал приятной неожиданностью. Глава региона обменялся пасхальными подарками с настоятелем церкви. Этот храм, возведенный в честь Апостолов Петра и Павла, в наши дни переживает второе рождение. Возведенный в начале прошлого века, он был закрыт и разорен в 30-е годы. Его восстановление закончилось лишь недавно.

Иерей Алексей Садков говорит, что «восстановление храма было для Дубны очень важным событием. Мы можем молиться дома, оказать милостыню на улице, а вот причастие можем принять только в святом храме. Приходят люди со своими бедами, просьбами. Приходят и неправославные, которые тоже получают помощь. Это духовный центр Дубны».

Предваряет Христово Воскресение семь недель Великого поста. Последняя из них самая строгая - страстная седмица. Каждый ее день называется Великим. По преданию в среду Иуда отрекся от Христа за 30 серебряников, четверг называют чистым - в этот день Христос даровал своим ученикам таинство причастия, был распят в пятницу и воскрес.

Эта молитва называется тропарь - она звучит на протяжении всего богослужения. Это, можно сказать, гимн Светлого Праздника Христова Воскресения - его суть. Своею смертью, верят христиане, Иисус открыл путь в бессмертие для человеческой души.

Врата в алтарь во всех храмах по традиции во время Пасхального богослужения открыты. Через них в мир, верят христиане, струится божественная благодать. Не будут закрываться они и на протяжении всей следующей недели.
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