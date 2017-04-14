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НОВОСТИ | Общество



14.04.2017 18:48 К празднику Великой Победы в Туле подготовили более 200 культурных мероприятий
Вести-Тула

К празднику Великой Победы в Туле подготовили более 200 культурных мероприятий

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Более 200 культурных мероприятий запланировала администрация города Тулы в дни празднования годовщины Великой Победы: концерты, выставки, конкурсы и многое другое. Сегодня на традиционном заседании оргкомитета участники скорректировали свои планы.

Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодежной политики администрации Тулы Ольга Масальская, «с 29 апреля по 14 мая во всех территориальных округах на базе муниципальных учреждений культуры состоятся праздничные концертные программы, выставки рисунков, презентации фильмов о войне, литературно-музыкальные вечера, уроки мужества, квест-игры, вечера встречи, акции и часы памяти. Концерты пройдут в стенах школ искусств, дворцах и домах культуры Большой Тулы, в подшефных учреждениях и организациях, школах, больницах, парашютном и десантном полках тульского гарнизона».
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