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14.04.2017 18:36 Детский омбудсмен рассказала губернатору об увеличении числа обращений от подростков Вести-Тула





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«Дети – наше будущее, будущее нашей страны. Поэтому задачи, которые стоят перед нами в этой сфере, должны всегда быть на особом контроле, - сказал губернатор. - Речь идет о рождаемости, об информационной безопасности, о сиротах, об особо одаренных детях, о детском травматизме».



Наталия Зыкова сообщила, что в прошлом году отмечен рост обращений от несовершеннолетних. За оказанием помощи к детскому омбудсмену обратились 869 граждан, должностных лиц и организаций. В рамках летнего оздоровительного отдыха проинспектированы девять оздоровительных лагерей. Впервые проведено независимое анкетирование детей с целью оценки качества отдыха и оздоровления. В этом году в регионе начнет работать «горячая линия» с целью получения оперативной информации о проблемах в летних лагерях от родителей и детей. Также была затронута тема разводов, в результате которых чаще всего страдают дети.



По словам уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой, «ввести школьный курс «Основы семейной жизни» - очень важный аспект. Здесь мы уже начинаем с самих детей: учим их, как правильно строить семью, как относиться друг к другу, как потом относиться к своим детям. Это тот фундамент, который нужно закладывать с младенческих лет. Наш регион один из немногих ввел такой школьный курс».



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Тульской области Наталией Зыковой. Алексей Дюмин отметил, что защита законных интересов детей в Тульском регионе, как и по всей России, – одно из важнейших направлений социальной политики.«Дети – наше будущее, будущее нашей страны. Поэтому задачи, которые стоят перед нами в этой сфере, должны всегда быть на особом контроле, - сказал губернатор. - Речь идет о рождаемости, об информационной безопасности, о сиротах, об особо одаренных детях, о детском травматизме».Наталия Зыкова сообщила, что в прошлом году отмечен рост обращений от несовершеннолетних. За оказанием помощи к детскому омбудсмену обратились 869 граждан, должностных лиц и организаций. В рамках летнего оздоровительного отдыха проинспектированы девять оздоровительных лагерей. Впервые проведено независимое анкетирование детей с целью оценки качества отдыха и оздоровления. В этом году в регионе начнет работать «горячая линия» с целью получения оперативной информации о проблемах в летних лагерях от родителей и детей. Также была затронута тема разводов, в результате которых чаще всего страдают дети.По словам уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой, «ввести школьный курс «Основы семейной жизни» - очень важный аспект. Здесь мы уже начинаем с самих детей: учим их, как правильно строить семью, как относиться друг к другу, как потом относиться к своим детям. Это тот фундамент, который нужно закладывать с младенческих лет. Наш регион один из немногих ввел такой школьный курс».





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