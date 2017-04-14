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НОВОСТИ | Общество



14.04.2017 18:21 В Туле состоялись первые прослушивания «Синей птицы»
Елена Панова

В Туле состоялись первые прослушивания «Синей птицы»

| фото |
То, чего ждали и к чему готовились в течение целого месяца, началось. Первый отборочный тур всероссийского конкурса «Синяя Птица» проходит сегодня в Туле. Конкурсанты собрались в областной музыкальной школе имени Г. З. Райхеля. Пока идет просмотр только двух номинаций: «игра на музыкальных инструментах» и «классический вокал».

Почти половина участников – пианисты. Традиционно рояль - самый популярный музыкальный инструмент. Но также сегодня мы услышали игру на скрипке, аккордеоне, гитаре и ксилофоне. Один из конкурсантов, ему всего 8 лет, приехал из села Языково Каменского района. Его зовут Андрей Маслов. В пять лет он впервые взял в руки гармошку. Играть научился сам, а теперь на слух подбирает мелодии.

Игру исполнителей оценивает профессиональное жюри. «Синяя Птица» в этом году проходит в третий раз. И впервые отборочные туры вышли за пределы Москвы. Тула стала одним из четырех субъектов Центрального Федерального округа, который выбрали для проведения кастинга. Причем в нашем регионе количество желающих принять участие оказалось беспрецедентным. Московская редакция получила огромное количество заявок. На заочном этапе было отобрано 170 анкет.

Директор Тульской областной музыкальной школы им Г.З. Райхеля Игорь Лукопров говорит, что «Тульская земля богата на таланты. В проекте «Синяя птица» уже были наши туляки. Сейчас есть ребята, которые с успехом могут выступить на всероссийском этапе».

Следующий отборочный этап состоится 15 апреля в стенах телевизионного центра на улице Староникитской. Съемки пройдут в большом павильоне, где уже все готово к приему участников. По итогам кастинга будут отобраны ребята, которых пригласят на съемки в Москву. Будем болеть за всех участников и надеяться, что в следующем сезоне увидим туляков на телеканале «Россия 1».
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