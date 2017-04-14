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14.04.2017 17:47 Сотрудница ефремовского МФЦ признана лучшим специалистом на всероссийском конкурсе Вести-Тула





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Также Тульская область стала лауреатом в категории «Проект» за работу «Организация приносящей доход деятельности и предоставление дополнительных (платных) услуг».



В регионе на текущий момент функционирует 34 отделения МФЦ и 110 территориально-обособленных структурных подразделений. В текущем году в МФЦ планируется внедрение новых услуг: независимая оценка недвижимости, оформление виз, страхование здоровья и имущества. А с 2018 года предполагается организация приёма документов для получения биометрического паспорта и выдачи загранпаспорта старого образца.



Тульская область - в числе победителей всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» 2016 года. В нём приняли участие 64 субъекта Российской Федерации. Регионы представили 135 заявок в нескольких номинациях. «Лучшим универсальным специалистом МФЦ» стала сотрудница ефремовского отделения №10 Людмила Крылова.Также Тульская область стала лауреатом в категории «Проект» за работу «Организация приносящей доход деятельности и предоставление дополнительных (платных) услуг».В регионе на текущий момент функционирует 34 отделения МФЦ и 110 территориально-обособленных структурных подразделений. В текущем году в МФЦ планируется внедрение новых услуг: независимая оценка недвижимости, оформление виз, страхование здоровья и имущества. А с 2018 года предполагается организация приёма документов для получения биометрического паспорта и выдачи загранпаспорта старого образца.

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