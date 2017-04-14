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14.04.2017 15:16 Тульские налоговики приглашают на Дни открытых дверей Вести-Тула





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Независимо от места жительства можно подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, наличии переплаты и задолженности по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.



Время консультации специалистами до 20 часов сегодня и с 10 до 15 часов – в субботу, 15 апреля.



Сегодня и завтра, 14 и 15 апреля 2017 года, во всех налоговых инспекция Тулы и области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц. Каждый посетитель сможет узнать, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации и нет ли задолженности по налогу на доходы.Независимо от места жительства можно подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, наличии переплаты и задолженности по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.Время консультации специалистами до 20 часов сегодня и с 10 до 15 часов – в субботу, 15 апреля.

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