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14.04.2017 14:05 Пользователи системы «Платон» смогут контролировать расходование собранных средств Вести-Тула





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Каждый дальнобойщик сможет высказать своё мнение на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Таким образом, водители и владельцы большегрузов станут контролировать, как расходуются те деньги, которые они перечисляют с помощью системы.



По словам депутата Госдумы РФ Александра Васильева, «можно заходить на сайт, выбирать дорогу, голосовать, тем самым формировать рейтинг. Мы все эти голоса видим, передадим их Министерству транспорта, чтобы дороги, которые беспокоят перевозчиков, вошли в планы ремонта».



Директор логистической компании Кирилл Лучников считает, что «хорошо, когда водители сами, зная плохие участки дорог, будут контролировать, участвовать в голосовании, предъявлять фотографии плохих дорог, то есть принимать меры к устранению недостатков».



Грузоперевозчики сами смогут выбрать дороги, нуждающиеся в ремонте. Минтранс России и Общероссийский народный фронт решили опросить водителей и владельцев грузовиков, какие, на их взгляд, магистрали нуждаются в первоочередном ремонте. По результатам опроса на их реконструкцию выделят средства, собранные с помощью системы «Платон».Каждый дальнобойщик сможет высказать своё мнение на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Таким образом, водители и владельцы большегрузов станут контролировать, как расходуются те деньги, которые они перечисляют с помощью системы.По словам депутата Госдумы РФ Александра Васильева, «можно заходить на сайт, выбирать дорогу, голосовать, тем самым формировать рейтинг. Мы все эти голоса видим, передадим их Министерству транспорта, чтобы дороги, которые беспокоят перевозчиков, вошли в планы ремонта».Директор логистической компании Кирилл Лучников считает, что «хорошо, когда водители сами, зная плохие участки дорог, будут контролировать, участвовать в голосовании, предъявлять фотографии плохих дорог, то есть принимать меры к устранению недостатков».







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