НОВОСТИ | Общество







14.04.2017 13:04 Некоторые тульские предприятия не спешат расплатиться со своими работниками Вести-Тула





| фото |



По словам главы региона, «одна из ключевых задач любой ветви власти – защита прав и свобод граждан, в том числе и права на своевременную оплату труда. В июле прошлого года был принят федеральный закон, который ужесточил ответственность за нарушение сроков выплаты зарплаты, но в нашей области есть предприятия, которые не выполняют обязательства перед работниками должным образом».



Директор отраслевого департамента сообщила, как строится работа по вопросам погашения задолженности по заработной плате на региональном и муниципальном уровнях, каким образом решаются вопросы, когда в Тульской области находится только обособленное подразделение или филиал, а головная организация зарегистрирована в другом субъекте России. Отчитываясь о проделанной работе в 2016 году, директор департамента сообщила, что в счёт задолженности по заработной плате работникам 79 организаций выплачено в общей сумме 315 миллионов рублей. В первом квартале 2017 года погашены долги по заработной плате в 36 организациях в общей сумме 62 миллиона рублей, в том числе в полном объёме – в семи организациях в общей сумме 13,5 миллионов рублей.



О принимаемых мерах по ликвидации долгов по зарплате рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тульской области Наталья Алёшичева. На том, что они явно не достаточны, настоял председатель регионального правительства Юрий Андрианов: «Оштрафовали – если через месяц не заплатили, то снова в суд подавайте! Еще раз в суд подавайте. Я не к тому, чтобы посадить директора. Большинство этих предприятий – частные, поэтому таким способом нужно воздействовать на акционеров».



В правительстве региона состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тульской области. Открывая заседание, губернатор Алексей Дюмин отметил, что в повестке дня стоит социально значимый вопрос – задолженности предприятий по выплатам заработной платы.По словам главы региона, «одна из ключевых задач любой ветви власти – защита прав и свобод граждан, в том числе и права на своевременную оплату труда. В июле прошлого года был принят федеральный закон, который ужесточил ответственность за нарушение сроков выплаты зарплаты, но в нашей области есть предприятия, которые не выполняют обязательства перед работниками должным образом».Директор отраслевого департамента сообщила, как строится работа по вопросам погашения задолженности по заработной плате на региональном и муниципальном уровнях, каким образом решаются вопросы, когда в Тульской области находится только обособленное подразделение или филиал, а головная организация зарегистрирована в другом субъекте России. Отчитываясь о проделанной работе в 2016 году, директор департамента сообщила, что в счёт задолженности по заработной плате работникам 79 организаций выплачено в общей сумме 315 миллионов рублей. В первом квартале 2017 года погашены долги по заработной плате в 36 организациях в общей сумме 62 миллиона рублей, в том числе в полном объёме – в семи организациях в общей сумме 13,5 миллионов рублей.О принимаемых мерах по ликвидации долгов по зарплате рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тульской области Наталья Алёшичева. На том, что они явно не достаточны, настоял председатель регионального правительства Юрий Андрианов: «Оштрафовали – если через месяц не заплатили, то снова в суд подавайте! Еще раз в суд подавайте. Я не к тому, чтобы посадить директора. Большинство этих предприятий – частные, поэтому таким способом нужно воздействовать на акционеров».





Читать @gtrktula

















