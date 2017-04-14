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14.04.2017 12:06 Тулячка нарисовала аватарку для актрисы из «Шерлока» Анастасия Октябрьская





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«Эти маркеры отличаются от обычных тем, что они смешиваются между собой. И тем, что с ними можно сделать плавные переходы», - рассказала Валерия Кирьякова.



Героями портретов художницы становятся звезды кино и эстрады. Девушка рассматривает фотографии селебрити, после чего в голове рождается их мультипликационных образ. Так, поддавшись всеобщему фанатизму по сериалу «Шерлок», Валерия на одном дыхании запечатлела на бумаге всех главных персонажей и выложила работу на свою страничку в социальной сети.



«Мне написала Аманда Аббингтон с просьбой поставить её портрет на аватарку, на заставку. Конечно, я разрешила», - говорит Валерия.



Талантливый человек талантлив во всем. Это как раз про Валерию. Несколько лет назад она даже создала иллюстрации к детским сказкам. А для книги, нацеленной на самую маленькую аудиторию, художница слепила из пластилина практически мультик. В общем, у одаренной тулячки есть все шансы создать серьезную конкуренцию признанным мэтрам мультипликационного мира.



Она берет в руки стилус и садится за графический планшет рисовать новые мобильные приложения и игры для смартфонов. Так начинается рабочее утро Валерии Кирьяковой. А в свободное от работы время девушка пишет портреты. Не маслом, не гуашью, и даже не углём, а … спиртовыми маркерами.«Эти маркеры отличаются от обычных тем, что они смешиваются между собой. И тем, что с ними можно сделать плавные переходы», - рассказала Валерия Кирьякова.Героями портретов художницы становятся звезды кино и эстрады. Девушка рассматривает фотографии селебрити, после чего в голове рождается их мультипликационных образ. Так, поддавшись всеобщему фанатизму по сериалу «Шерлок», Валерия на одном дыхании запечатлела на бумаге всех главных персонажей и выложила работу на свою страничку в социальной сети.«Мне написала Аманда Аббингтон с просьбой поставить её портрет на аватарку, на заставку. Конечно, я разрешила», - говорит Валерия.Талантливый человек талантлив во всем. Это как раз про Валерию. Несколько лет назад она даже создала иллюстрации к детским сказкам. А для книги, нацеленной на самую маленькую аудиторию, художница слепила из пластилина практически мультик. В общем, у одаренной тулячки есть все шансы создать серьезную конкуренцию признанным мэтрам мультипликационного мира.





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