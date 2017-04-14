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14.04.2017 11:44 В тульском турагентстве прокомментировали слухи об отмене чартеров в Турцию Вести-Тула





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Как нам сообщили в турагентстве, самыми популярными направлениями для отдыха у туляков продолжают оставаться Турция и Кипр. Стоит учесть, что вода в море здесь будет еще прохладной. Канарские острова тоже набирают туристические голоса, так как цены на путевки туда, по словам туроператов, в последнее время упали. Не отстают и Венгрия, Словения, Италия, где расположены курорты с термальными водами.



Что касается России, то чтобы немного сменить климат, едут туляки в Крым и на Кавказ. Кстати, в связи с обострившейся ситуацией в Турции, появилась информация о возможной отмене чартеров в эту страну. Это очень насторожило туристов, заранее купивших туда путевки.



Директор туристического агентства Виктория Моторина сообщила, что «пока официальной информации по этому поводу не было, запретов нет. Если кто очень боится лететь в Турцию на чартерах – регулярную перевозку никто не отменял. Глубина продаж вплоть до сентября, поэтому маловероятно, что отмена такого количества бронирования вообще произойдет».



Несколько дней в Тульской области то начинается, то прекращается надоедливый моросящий дождь. И в такую погоду у многих возникает желание уехать хоть на несколько деньков в теплые солнечные страны, да и длинные майские выходные уже не за горами.Как нам сообщили в турагентстве, самыми популярными направлениями для отдыха у туляков продолжают оставаться Турция и Кипр. Стоит учесть, что вода в море здесь будет еще прохладной. Канарские острова тоже набирают туристические голоса, так как цены на путевки туда, по словам туроператов, в последнее время упали. Не отстают и Венгрия, Словения, Италия, где расположены курорты с термальными водами.Что касается России, то чтобы немного сменить климат, едут туляки в Крым и на Кавказ. Кстати, в связи с обострившейся ситуацией в Турции, появилась информация о возможной отмене чартеров в эту страну. Это очень насторожило туристов, заранее купивших туда путевки.Директор туристического агентства Виктория Моторина сообщила, что «пока официальной информации по этому поводу не было, запретов нет. Если кто очень боится лететь в Турцию на чартерах – регулярную перевозку никто не отменял. Глубина продаж вплоть до сентября, поэтому маловероятно, что отмена такого количества бронирования вообще произойдет».





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