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14.04.2017 10:57 Активисты вооружили туляков информацией, которая поможет противостоять аферистам Виталий Моторин





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«К моей соседке пришли так называемые представители одной ресурсоснабжающей организации, взяли 5000 рублей и поставили в ванной обычный фильтр на кран, цена которому 200 рублей», - рассказал активист Денис Хиневич.



Похожих технологий отъема денег у населения масса. По статистике областного МВД 17 процентов от общего числа имущественных преступлений в Тульской области - мошенничества. Суммы фигурируют различные - от 500 рублей до сотен тысяч. Пожилым людям сообщают о том, что близкие в беде, навязывают услуги и копеечные товары по космическим ценам. Для тех, кто помоложе, - схемы с оплатой банковскими картами по интернету.



По словам начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершенных ненасильственным путем, УМВД России по Тульской области Игоря Евланичева, «такие преступления раскрыть очень сложно, потому что преступники используют сим-карты, банковские карты, зарегистрированные на аффилированных лиц. Ни при каких условиях нельзя говорить посторонним номер своей карты и три цифры кода с обратной стороны карты».



Заявляют о мошенничестве жертвы нечасто, ведь признавать, что тебя обманули, неприятно. Истории о том, как со сбережениями расстались очередные знакомые, впрочем, звучат почти у каждого тульского подъезда.



Эти накануне выслушал депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Он приехал обсудить с туляками законодательную борьбу с мошенничеством и ещё раз напомнил: «Никакие социальные, никакие другие службы не проводят ни обмена денег, ни выплат из рук в руки».



По данным соцзащиты в Тульской области почти 30 процентов людей пожилого возраста - это самая любимая цель всех мошенников. Чтобы каждый проходимец не мог обмануть ваших близких, нужно почаще напоминать им, что не стоит впускать в дом кого попало, надо проверять квитанции, которые оплачиваешь, и звонить в организацию, из которой якобы пришел человек за дверью.



Бороться с мошенниками эти активисты решили, вооружая пожилых людей информацией. Таких брошюр с памятками о том, как надо себя вести, они отпечатали около 10 тысяч. Их раздают на тульских улицах. В брошюре можно найти телефонные номера, по которым нужно позвонить, чтобы обезопасить себя.«К моей соседке пришли так называемые представители одной ресурсоснабжающей организации, взяли 5000 рублей и поставили в ванной обычный фильтр на кран, цена которому 200 рублей», - рассказал активист Денис Хиневич.Похожих технологий отъема денег у населения масса. По статистике областного МВД 17 процентов от общего числа имущественных преступлений в Тульской области - мошенничества. Суммы фигурируют различные - от 500 рублей до сотен тысяч. Пожилым людям сообщают о том, что близкие в беде, навязывают услуги и копеечные товары по космическим ценам. Для тех, кто помоложе, - схемы с оплатой банковскими картами по интернету.По словам начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершенных ненасильственным путем, УМВД России по Тульской области Игоря Евланичева, «такие преступления раскрыть очень сложно, потому что преступники используют сим-карты, банковские карты, зарегистрированные на аффилированных лиц. Ни при каких условиях нельзя говорить посторонним номер своей карты и три цифры кода с обратной стороны карты».Заявляют о мошенничестве жертвы нечасто, ведь признавать, что тебя обманули, неприятно. Истории о том, как со сбережениями расстались очередные знакомые, впрочем, звучат почти у каждого тульского подъезда.Эти накануне выслушал депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Он приехал обсудить с туляками законодательную борьбу с мошенничеством и ещё раз напомнил: «Никакие социальные, никакие другие службы не проводят ни обмена денег, ни выплат из рук в руки».По данным соцзащиты в Тульской области почти 30 процентов людей пожилого возраста - это самая любимая цель всех мошенников. Чтобы каждый проходимец не мог обмануть ваших близких, нужно почаще напоминать им, что не стоит впускать в дом кого попало, надо проверять квитанции, которые оплачиваешь, и звонить в организацию, из которой якобы пришел человек за дверью.





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