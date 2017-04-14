НОВОСТИ | Общество







14.04.2017 10:12 Росздравнадзор выявил в Узловской районной больнице нарушения Вести-Тула





| фото | нарушения порядка оказания медицинской помощи. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства. В отношении юридического лица составлен протокол и направлен на рассмотрение в судебные органы.



За подобные нарушения грозит наказание в виде наложения административного штрафа от 150 до 250 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток. Материалы проверок направлены в прокуратуру, министерство здравоохранения Тульской области.



Росздравнадзор выявил в Узловской районной больнице. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства. В отношении юридического лица составлен протокол и направлен на рассмотрение в судебные органы.За подобные нарушения грозит наказание в виде наложения административного штрафа от 150 до 250 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток. Материалы проверок направлены в прокуратуру, министерство здравоохранения Тульской области.

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